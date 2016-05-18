«ترامب» يرغب في لقاء زعيم كوريا الشمالية لمناقشة برنامج بيونج يانج النووي

أعرب دونالد ترامب المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لمناقشة برنامج بيونج يانج النووي.

وقال ترامب – حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء – إنه ليس لديه أي مشكلة في التحدث مع الزعيم الكوري الشمالي، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى إجراء محادثات مباشرة معه .

ورفض ترامب الكشف عن تفاصيل خطته لعقد صفقة مع كوريا الشمالية، لكنه قال إن الاجتماع مع كيم جونج أون سيكون تحولا هائلا في السياسة الأمريكية تجاه هذا البلد ، مضيفا أنه سيعمل على ممارسة الكثير من الضغوط على الصين لأن واشنطن تملك قوة هائلة على بكين من الناحية الاقتصادية.

يشار إلى أن الصين هي الداعم الدبلوماسي والسياسي الوحيد لكوريا الشمالية من القوى الكبرى.