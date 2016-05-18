أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«ترامب» يرغب في لقاء زعيم كوريا الشمالية لمناقشة برنامج بيونج يانج النووي

Google+ Print
«ترامب» يرغب في لقاء زعيم كوريا الشمالية لمناقشة برنامج بيونج يانج النووي «ترامب» يرغب في لقاء زعيم كوريا الشمالية لمناقشة برنامج بيونج يانج النووي

وزعيم كوريا الشمالية

أعرب دونالد ترامب المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية،  عن رغبته في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لمناقشة برنامج بيونج يانج النووي.

وقال ترامب – حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء – إنه ليس لديه أي مشكلة في التحدث مع الزعيم الكوري الشمالي، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى إجراء محادثات مباشرة معه .

ورفض ترامب الكشف عن تفاصيل خطته لعقد صفقة مع كوريا الشمالية، لكنه قال إن الاجتماع مع كيم جونج أون سيكون تحولا هائلا في السياسة الأمريكية تجاه هذا البلد ، مضيفا أنه سيعمل على ممارسة الكثير من الضغوط على الصين لأن واشنطن تملك قوة هائلة على بكين من الناحية الاقتصادية.

يشار إلى أن الصين هي الداعم الدبلوماسي والسياسي الوحيد لكوريا الشمالية من القوى الكبرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد

المسلماني: مستشارو ترامب عرضوا عليه اغتيال بشار الأسد