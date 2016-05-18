أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

25 ألف مشجعا يحضرون ودية الأهلي وروما

Google+ Print
25 ألف مشجعا يحضرون ودية الأهلي وروما 25 ألف مشجعا يحضرون ودية الأهلي وروما

أسفر الاجتماع التحضيري لمباراة الأهلي الودية مع روما عن الاتفاق على حضور 25 ألف متفرجا لمشاهدة اللقاء مع تأمين مداخل ومخارج ملعب المباراة بالتنسيق مع المسؤولين.

ويواجه الأهلي نظيره روما يوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات في مباراة ودية.

وأكد الحاضرون على ضرورة خروج اللقاء بصورة حضارية مشرفة تعكس قيمة المباراة الكبيرة، خاصة وأن كبرى الصحف العالمية تتابعها باهتمام.

ويأتي ذلك الاهتمام بسبب الخلفية السياسية قبل الرياضية، وذلك لمحاولة إزالة التوتر الناتج عن حادث مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" الشهير.

الجدير بالذكر أن الاجتماع حضره مسؤلو الشركة المنظمة بقيادة مينا عاطف ومسؤلو شركة "تيلي سيرف" صاحبة الحقوق التسويقية للمباراة وممثلون عن الهيئة المسؤولة عن ملعب المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع