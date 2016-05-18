25 ألف مشجعا يحضرون ودية الأهلي وروما

أسفر الاجتماع التحضيري لمباراة الأهلي الودية مع روما عن الاتفاق على حضور 25 ألف متفرجا لمشاهدة اللقاء مع تأمين مداخل ومخارج ملعب المباراة بالتنسيق مع المسؤولين.

ويواجه الأهلي نظيره روما يوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات في مباراة ودية.

وأكد الحاضرون على ضرورة خروج اللقاء بصورة حضارية مشرفة تعكس قيمة المباراة الكبيرة، خاصة وأن كبرى الصحف العالمية تتابعها باهتمام.

ويأتي ذلك الاهتمام بسبب الخلفية السياسية قبل الرياضية، وذلك لمحاولة إزالة التوتر الناتج عن حادث مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني" الشهير.

الجدير بالذكر أن الاجتماع حضره مسؤلو الشركة المنظمة بقيادة مينا عاطف ومسؤلو شركة "تيلي سيرف" صاحبة الحقوق التسويقية للمباراة وممثلون عن الهيئة المسؤولة عن ملعب المباراة.