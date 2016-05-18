صرف الدفعة الثانية الخاصة بتعويضات الصيادين عن فترة المنع بجنوب سيناء

قال المهندس عبد الحكم محمد، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، إن مجلس إدارة صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية فى البحر الأحمر وخليج السويس اجتمع بالقاهرة، وتمت الموافقة على صرف الدفعة الثانية لصيادى جنوب سيناء بنفس الضوابط والشروط التى تم بها صرف الدفعة الأولى.

وأشار عبد الحكم فى بيان له اليوم، إلى أن هذا الصندوق أنشئ تنفيذا لبروتوكول تم توقيعه بين وزارات السياحة والبيئة والبترول والزراعة ومحافظة جنوب سيناء والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والاتحاد التعاونى لتوفير سبل إعاشة لصيادى جنوب سيناء عن فترة المنع خلال شهرى مايو ويونيو.

وأضاف مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، أن صيادى جنوب سيناء اعترضوا على تلك الضوابط وعرضوا شكواهم خلال اجتماع المجلس الذى رفض هذه الشكوى، معللا بأنه تم صرف الدفعة الأولى بضوابط وشروط معينة ولابد من صرف الدفعة الثانية بنفس الضوابط والشروط طبقا للبروتوكول، مشيرا إلى أن سيتم تسليم الشيك الخاص بالدفعة الثانية للجمعية التعاونية لصيادى الأسماك بمدينة الطور استعداد لصرفه وتوزيعه على الصيادين.

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