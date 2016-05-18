4 طرق للوقاية من أشعة الشمس "الضارة"

مع قدوم فصل الصيف هناك بعض الأسئلة التى تدور فى الأذهان حول مدى ضرر الأشعة التى تخرج من الشمس، وعلى رأسها الأشعة فوق البنفسجية.إعلان - Ads إعلان - Ads
1- النظارة الشمسية: مفيدة جدا خصوصا إذا ما كانت "أصلية"، حيث تحجب الكثير من الأشعة الضارة.
>- استشارى جلدية: التعرض للشمس يسبب ظهور التجاعيد
>
وفى هذا السياق كشفت دراسة مجموعة من النصائح التى توجه لبعض من يخرجون فى الشمس بشكل دائم للحماية من أشعة الشمس، التى تضر بنا ضررا شديدا، وهى كالتالى:
1- النظارة الشمسية: مفيدة جدا خصوصا إذا ما كانت "أصلية"، حيث تحجب الكثير من الأشعة الضارة.
>2- كريمات "الصن بلوك" وهى مجموعة من الدهانات التى توضع للحماية من أشعة الشمس الضارة، حيث تصنع طبقة عازلة.
>3- الابتعاد عن التعرض الطويل للشمس: التعرض الطويل للشمس يسبب أضرارا بالغة كما يعمق أثر الأشعة الضارة.
>4-استخدام الشمسية: وهو أمر قل استخدامه كثيرا فى الفترة الأخيرة، لكنه يظل مهما ومؤثرا جدا فى حجب أشعة الشمس الضارة.
>- استشارى جلدية: التعرض للشمس يسبب ظهور التجاعيد
>