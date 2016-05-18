4 طرق للوقاية من أشعة الشمس "الضارة"

مع قدوم فصل الصيف هناك بعض الأسئلة التى تدور فى الأذهان حول مدى ضرر الأشعة التى تخرج من الشمس، وعلى رأسها الأشعة فوق البنفسجية.

وفى هذا السياق كشفت دراسة مجموعة من النصائح التى توجه لبعض من يخرجون فى الشمس بشكل دائم للحماية من أشعة الشمس، التى تضر بنا ضررا شديدا، وهى كالتالى:

1- النظارة الشمسية: مفيدة جدا خصوصا إذا ما كانت "أصلية"، حيث تحجب الكثير من الأشعة الضارة.

>2- كريمات "الصن بلوك" وهى مجموعة من الدهانات التى توضع للحماية من أشعة الشمس الضارة، حيث تصنع طبقة عازلة.

>3- الابتعاد عن التعرض الطويل للشمس: التعرض الطويل للشمس يسبب أضرارا بالغة كما يعمق أثر الأشعة الضارة.

>4-استخدام الشمسية: وهو أمر قل استخدامه كثيرا فى الفترة الأخيرة، لكنه يظل مهما ومؤثرا جدا فى حجب أشعة الشمس الضارة.

- استشارى جلدية: التعرض للشمس يسبب ظهور التجاعيد

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