سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة فى مخ الطفل

توصل فريق من الباحثين إلى أن سماع الطفل لصوت الأم يساعد فى تنشيط مراكز مختلفة فى المخ، مما يدفعهم إلى المرح والانخراط مع محطيهم الاجتماعى، أكثر بكثير من مجرد سماع أصوات نساء أخريات .>فقد أظهرت النتائج أن مراكز فى المخ تستجيب بقوة أكبر عند سماع صوت الأم، لتتخطى مراكز السمع، لتشمل مناطق العاطفة، المكافأة والوظائف الاجتماعية، والتعرف على الوجه.

وشدد الباحثون على أن قوة الاتصالات بين مراكز المخ من خلال سماع صوت الأم يمكن أن يكون مؤشرا لقدرات الطفل المستقبلية، فيما يتعلق بالاتصال الاجتماعى مع المحيطين .

وقال المؤلف الرئيسى "دانيال أبرامز" من جامعة "ستانفورد" الأمريكية، نتعلم الكثير من العلوم الاجتماعية واللغوية والعاطفية من خلال الاستماع إلى صوت الأم .

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