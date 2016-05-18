أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة فى مخ الطفل

Google+ Print
سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة فى مخ الطفل سماع صوت الأم ينشط مراكز مختلفة فى مخ الطفل
توصل فريق من الباحثين إلى أن سماع الطفل لصوت الأم يساعد فى تنشيط مراكز مختلفة فى المخ، مما يدفعهم إلى المرح والانخراط مع محطيهم الاجتماعى، أكثر بكثير من مجرد سماع أصوات نساء أخريات .
>فقد أظهرت النتائج أن مراكز فى المخ تستجيب بقوة أكبر عند سماع صوت الأم، لتتخطى مراكز السمع، لتشمل مناطق العاطفة، المكافأة والوظائف الاجتماعية، والتعرف على الوجه.

وشدد الباحثون على أن قوة الاتصالات بين مراكز المخ من خلال سماع صوت الأم يمكن أن يكون مؤشرا لقدرات الطفل المستقبلية، فيما يتعلق بالاتصال الاجتماعى مع المحيطين .

وقال المؤلف الرئيسى "دانيال أبرامز" من جامعة "ستانفورد" الأمريكية، نتعلم الكثير من العلوم الاجتماعية واللغوية والعاطفية من خلال الاستماع إلى صوت الأم .


>- عشان صحة طفلك بعد الولادة.. تعرفى على التطعيمات الهامة أثناء الحمل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365