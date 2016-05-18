الإنقاذ البحري تنتشل جثة شاب غريق بالغردقة

تمكن عدد من الغطاسين التابعين لجمعية الإنقاذ البحري بالغردقة، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بمنطقة الشاطئ العام رقم 4، بكورنيش الغردقة وذلك بعد نحو 12 ساعة من غرقه.

كان مسؤولو جمعية الغوص تلقوا إ​خ​طارًا من شرطة نجدة البحر الأحمر يفيد بغرق شاب بمنطقة شاطىء عام 4.

وقال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة إنه تم الدفع بغواصين للبحث عن جثة الشاب الغريق فور تلقي البلاغ، مشيرًا إلى أن منطقة الحادث على عمق 16 متر، وأن معظم مرتادي الشاطئ بجهلون ذلك.

ونناشد الطيب مسؤولي مجلس المدينة بوضع لافتات تحذير لمرتادي الشاطئ الراغبين فى السباحة.