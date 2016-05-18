أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الإنقاذ البحري تنتشل جثة شاب غريق بالغردقة

Google+ Print
الإنقاذ البحري تنتشل جثة شاب غريق بالغردقة الإنقاذ البحري تنتشل جثة شاب غريق بالغردقة

أرشيفية

تمكن عدد من الغطاسين التابعين لجمعية الإنقاذ البحري بالغردقة، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بمنطقة الشاطئ العام رقم 4، بكورنيش الغردقة وذلك بعد نحو 12 ساعة من غرقه.

كان مسؤولو جمعية الغوص تلقوا إ​خ​طارًا من شرطة نجدة البحر الأحمر يفيد بغرق شاب بمنطقة شاطىء عام 4.

وقال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة إنه تم الدفع بغواصين للبحث عن جثة الشاب الغريق فور تلقي البلاغ، مشيرًا إلى أن منطقة الحادث على عمق 16 متر، وأن معظم مرتادي الشاطئ بجهلون ذلك.

ونناشد الطيب مسؤولي مجلس المدينة بوضع لافتات تحذير لمرتادي الشاطئ الراغبين فى السباحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا