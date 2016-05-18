صيدلى يتهم مدير الإدارة الصحية وأخرين بإخفاء قرار تعيينه بطما بسوهاج‎

مراسل: ONA:

تقدم، اليوم الأربعاء، صيدلى ببلاغ لمركز شرطة طما بسوهاج ضد مدير الإدارة الصحية بالمدينة وموظفين لاتهامهم بالتواطؤ فيما بينهم وإخفاء القرار الصادر بتعيينه رئيسًا لقسم الصيدلة بالإدارة الصحية، والصادر عن مدير الإدارة الصحية السابق، وكذلك قيامهم بصرف حافز الصيدلة الشهري والاستيلاء عليه وذلك بالتزوير في المحررات الرسمية.

وكان اللواءأحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارًٍا من مركز شرطة طما من المدعو مؤمن عبد الرؤوف علي 33 سنة صيدلي، ويقيم شارع الجمهورية بندر طما بتضرره من كل من:-

> أشرف قلته وهيب، مدير الإدارة الصحية بطما، سوسن خليل صادق، مفتشة صيدلة بالإدارة الصحية، ثابت عبد العزيز، رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بسوهاج، محمد السيد، رئيس قسم شئون العاملين بالإدارة الصحية بطما، يقيمون بذات الناحية بالتواطؤ فيما بينهم وإخفاء القرار الصادر بتعيينه رئيسا لقسم الصيدلة بالإدارة الصحية بطما والصادر من مدير الإدارة الصحية السابق.

وجـــاري استدعـــاء المشكــو فـي حقهـم لسـؤالهـم، وتم التنسيق بين إدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام بسوهاج، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2202 إداري المركز لسنة 2016.