كلية زايد الثاني العسكرية مصنع الرجولة والكرامة

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة احتفال كلية زايد الثاني العسكرية بتخريج الدورة الـ 33 من الضباط الجامعيين والدورة الـ 7 من تأهيل الوكلاء لضباط والذي أقيم صباح أمس بميدان التدريب التابع للكلية في مدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة في كلمة ألقاها خلال الحفل أبناءه الخريجين ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الكريمة والشجاعة العربية والاعتزاز بوطنهم وبما أنجزوه من علم وتدريب في كلية زايد الثاني العسكرية التي وصفها سموه بمصنع الرجولة والكرامة وقلعة العزة والشرف، ليكملوا مع أقرانهم في بقية حقول العلم والمعرفة من أبناء الإمارات مسيرة البناء وملحمة العطاء وليرسموا ملمحاً جديداً من ملامح الوفاء لهذا الوطن الغالي تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة،حفظه الله،.

وقال سموه: «نتذكر بكل التقدير والإعجاز شهداء القوات المسلحة الأبرار وأهليهم الذي ضحوا بحياتهم فداء للوطن فاستحقوا أن تكتب أسماؤهم بأقلام من نور في سجل تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة المشرف»، داعياً سموه الله سبحانه وتعالى أن يحمي جنودنا البواسل الذين يخوضون معركة الحق والواجب وأن يكتب لهم الأجر الذي وعده تعالى للمدافعين عن أرضهم وعرضهم المسارعين إلى نصرة المظلومين ودفع ظلم المعتدين.

حضر حفل التخريج كل من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .

ومعالي محمد أحمد البواردي الفلاسي وزير دولة لشؤون الدفاع والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام المدير العام.

والشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة آل نهيان، إلى جانب عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة والمدعوين وأقارب وذوي الخريجين.

مراحل

وبدأ الاحتفال لدى وصول سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان راعي الحفل بالسلام الوطني ثم تليت آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى العميد الركن سيف علي اليماحي قائد كلية زايد الثاني العسكرية كلمة رحب في مطلعها بسمو راعي الحفل والشيوخ والحضور، واستعرض خلالها المراحل التي مر بها خريجو هذه الدورات من تدريب عملي بتأهيل وإعداد بكفاءة عالية اجتازوا خلالها هذه التدريبات وأثبتوا قدرتهم الفائقة على أداء ما أوكل لهم من مهام وواجبات.

شكر وعرفان

وتقدم قائد كلية زايد الثاني العسكرية بالشكر والعرفان للقيادة الحكيمة لدعمها اللامحدود واهتمامها الكبير والذي يتطلب منا المزيد من التفاني والتضحية لمقابلة التحديات والمتغيرات المعاصرة ويتطلب منا مواكبة هذه المستجدات بمزيد من القوة والعلم ومضاعفة الجهد والمثابرة.

وفي ختام كلمته حث الخريجين على البذل والعطاء والتضحية والصبر وتقوى الله وطاعته والولاء للقيادة الحكيمة معاهداً الله تعالى على المضي قدماً في خدمة الوطن الغالي والدفاع عن ترابه، قائلاً: «لقد نلتم شرف الخدمة العسكرية وشرف الالتحاق بهذا الصرح العلمي الشامخ الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله القائد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه.

اذكروا على الدوام تضحيات إخوانكم الأبرار الذين سبقوكم في هذه المسيرة المباركة وارتقوا بأرواحهم إلى مراتب عظيمة في الفردوس الأعلى بإذن الله».

مهارات

بعدها قام الخريجون باستئذان راعي الحفل ببدء الاحتفال وتطبيق بعض المهارات التي بدأت بحركات المشاة تلته فقرة مهارة الميدان والتي أداها الخريجون بانسجام تام، وقدم الخريجون عرضاً لمهارات الرماية على الأهداف عكست ما وصلوا إليه من سرعة ودقة وتركيز.

بعد ذلك قام سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة بتوزيع الجوائز وتكريم الطلبة المتفوقين، وتلقى سموه هدية تذكارية من قائد الكلية.

هزاع بن سلطان بن زايد: أبناء الإمارات رهن الإشارة للذود عن البلاد

أشاد الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بالجهود المخلصة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، في إعداد قادة وشباب الوطن لتحمل المسؤولية والبناء على ما قدمه الآباء المؤسسون وتطوير القوات المسلحة وإمدادها بأحدث الأسلحة والمعدات.

وأكد أنه وإخوانه أبناء الإمارات رهن الإشارة للذود عن البلاد والدفاع عن ترابها وأنهم على أهبة الاستعداد لتلبية أوامر القيادة الرشيدة، وأنهم يدينون بالولاء الكامل لهذه القيادة التي يثقون فيها وفي قدرتها على قيادة سفينة الاتحاد على هدى وخطى القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه،.

وقال الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بمناسبة تخرجه من كلية زايد العسكرية إن الفضل من بعد الله تعالى يعود لصاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات فيما وصلت إليه الإمارات من تقدم وازدهار وما وصل إليه أبناؤها من توفيق ونجاح.

كنف زايد

وأشار إلى أن الوالد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة نشأ وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ وفي مقدَّمِهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في كنف القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وعن اختياره إكمال دراسته العسكرية أرجع ذلك إلى المثل الشهير «الولد سر أبيه» وقال إن سمو الوالد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة كان قائداً عسكرياً وأدى خدمة العلم وناله من العسكرية نصيب وافر.

ومن جانبه رفع الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة تخرج أخيه الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان من كلية زايد العسكرية، وقال إنها مناسبة سعيدة أن يرى أخاه وقد ارتدى الزي العسكري دفاعاً عن وطنه.