التسجيل في حملات الحج من 26 مايو إلى 23 يوليو المقبل

جددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الترخيص لـ ( 142 ) حملة من حملات الحج ومنحتها الترخيص لمزاولة المهنة داخل دولة الإمارات، كما وافقت على اندماج هذا العدد في 30 حملة رئيسية، تستوعب العدد الإجمالي لحجاج الدولة من مواطنين ومقيمين، وهو (4982 ) حاجا وخصصت الهيئة لكل حملة 33 حاجا فقط منهم 31 حاجا من المواطنين واثنين من المقيمين، دون تفاوت في الأسعار بين مواطن ومقيم.

وشددت الهيئة في هذا الصدد على ضرورة توقيع العقد القانوني فيما بين الحاج والحملة التي يرغب بالسفر معها للحج، وبمقتضى هذا العقد سيتم منحه تصريحا للحج من قبل الهيئة.

وأوضح الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أنه بإمكان من يرغب بأداء فريضة الحج لهذا العام أن يبادر بالتسجيل لدى الحملة التي يختارها اعتبارا من 26 مايو الجاري حتى 23 يونيو المقبل وقد حددت الهيئة مواعيد سفر الحجاج من الإمارات إلى الأراضي المقدسة اعتبارا من تاريخ 1 ذي القعدة 1437هـ، الموافق يوم الخميس 4 أغسطس القادم.

على أن تبدأ عودة الحجاج اعتبارا من تاريخ 15 ذي الحجة 1437هـ الموافق 16 سبتمبر 2016 .

وبهذه المناسبة تهيب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعدم التسجيل لدى أي حملة من خارج الدولة، كما تهيب بهم الإسراع في التسجيل لدى الحملات المعتمدة، وفي المدة المقررة سابقاً .