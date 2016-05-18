القبض على شاب ذبح خاله لسرقة 705 جنيهات من مسكنه بالشرقية

تمكن ضباط مباحث بلبيس بالشرقية اليوم، من كشف غموض العثور على جثة موظف بالتربية والتعليم بالمعاش، مذبوحا داخل مسكنه بمدينة بلبيس، وتبين قيام نجل شقيقته بذبحه لسرقته، وتم ضبطه وبحوزة جزء من المسروقات، وتم إخطار نيابة بلبيس للتحقيق برئاسة المستشار أمير نوار رئيس النيابة وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، بلاغا من العميد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بالعثور على "خليل إبراهيم خليل" 65 سنة موظف بالمعاش بإدارة بلبيس التعليمية، ومقيم شارع على سليم بندر بلبيس جثة هامدة داخل مسكنه، إثر إصابته بطعنات بالصدر والبطن وجرح بالرقبة.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائى برئاسة الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس ومعاونيه، وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرع الجنوب، لكشف غموض الحادث، وقام فريق البحث بوضع خطة تتضمن فحص علاقات المجنى عليه بأقاربه وجيرانه، وفحص العناصر المعروف عنها الإجرام بمحيط مسكن المجنى عليه، كما تبين من خلال معاينة خبراء الأدلة الجنائية بمعرفة ياسر فوزى، عدم وجود كسر بنوافذ الشقة.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى قيام "محمد س ع س" 35 سنة عامل بمحل بقالة وابن شقيقة المجنى عليه، ومطلوب للتنفيذ عليه فى 8 قضايا تبديد، حيث تبين علمه بحصول خاله الذى يقيم بمفرده بالمسكن، على مكأفاة نهاية خدمته، ولمروره بضائقة مالية، خطط لسرقة خاله، وتوجه إلى منزله ومعه سلاح أبيض "سكين " وبعد أن جلس مع خاله وتحدثا سويا، انقض عليه وعاجله بعدة طعنات بالصدر والبطن والرقبة، وأثناء ذلك تلوث حذاؤه بدماء المجنى عليه وأصيب بجرح بيده، وقام بسرقة مبلغ 705 جنيهات، وهاتف المجنى عليه، وعثر على فيزا خاصة بالمجنى عليه، وتمكن من استعمالها بإحدى ماكينات الصرف الآلى، لمعرفته بالرقم السرى وحصل على مبلغ 2000 جنيه، وقام ببيع هاتف المجنى عليه، وتمكن فريق البحث الجنائى من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه للعرض على النيابة العامة.

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