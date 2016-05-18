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المستشار السياسى للرئيس الإريتري يصل القاهرة لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين

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المستشار السياسى للرئيس الإريتري يصل القاهرة لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين المستشار السياسى للرئيس الإريتري يصل القاهرة لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين

يماني جبراب المستشار السياسى للرئيس الإريترى

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، يماني جبراب المستشار السياسي للرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، على رأس وفد قادمًا من أسمرة في زيارة لمصر تستغرق يومين.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار أن المستشار السياسي للرئيس الاريتري، أنهى إجراءات الوصول من استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر أن يلتقي المستشار السياسي للرئيس الإريتري خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين لبحث آخر التطورات الأفريقية، وبحث سبل دعم علاقات التعاون بين وإريتريا في كل المجالات والاستفادة من الخبرات المصرية، وبحث المساعدات التي تقدمها مصر لإريتريا.

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