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إنشاء مقر جديد لإدارة سوهاج التعليمية بتكلفة 1.6 مليون جنيه

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إنشاء مقر جديد لإدارة سوهاج التعليمية بتكلفة 1.6 مليون جنيه إنشاء مقر جديد لإدارة سوهاج التعليمية بتكلفة 1.6 مليون جنيه

الدكتور أيمن عبدالمنعم – أرشيفية

مراسل «ONA»:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مقر جديد لإدارة سوهاج التعليمية بشارع “أسيوط – سوهاج”، على مساحة 600 متر بتكلفة بلغت مليون و650 ألف جنيه.

 وأوضح المهندس سيد أبو عقيل، مديرعام فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن المبنى سيكون مكونًا من بدروم بالإضافة إلى 3 أدوارعلى أن يتم الانشاء تحت إشراف فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج وسيتم الانتهاء منه خلال عام .

وأكد أبو عقيل، في بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه تم  طرح مناقصة توسعة مدرسة الرويهب للتعليم الأساسي بمركز المنشاه وذلك لإنشاء 12 حجرة دراسية بتكلفة قدرها 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا, وأنه سيتم إحلال جزئي بمدرسة مصطفي كامل الإعدادية بمدينة المراغة وذلك لإنشاء 11 فصل دراسي بتكلفة قدرها 2 مليون و400 ألف جنيه.

فيما أكد محافظ سوهاج، أن تلك التوسعات سوف تساعد في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول مما يعود بالنفع على العملية التعليمية عامة والطالب خاصة.

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