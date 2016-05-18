مصرع أخطر مسجل بالشرقية فى تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

لقى إبراهيم أبو غانم مسجل خطر ومن أشد العناصر الإجرامية، بدائرة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مصرعه صباح اليوم الأربعاء، فى تبادل إطلاق النيران مع وحدة مباحث أبو كبير أثناء ضبطه، ومبادرته بإطلاق النيران نحو القوات.

وتم التحفظ على جثته تحت تصرف النيابة العامة بأبوكبير للتحقيق، برئاسة أحمد العدوى مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية من مستشفى الأحرار، بوصول إبراهيم أبو غانم "30 سنة مسجل ومقيم دائرة مركز أبو كبير جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء قيام قوة أمنية من مباحث أبو كبير، بقيادة الرائد محمد فاضل رئيس مباحث المركز ومعاونه النقيب أحمد البلأسى برئاسة المقدم ماهر سالم وكيل فرع البحث الجنائى لفرع الشمال وبإشراف العميد عمرو رؤوف رئيس فرع البحث الجنائى، لضبط "إبراهيم أبوغانم" 30 سنة ومقيم عرب نصار قرية الفراشة، دائرة أبوكبير، قام وبرفقته "محمود ك م" وشهرته كمونة ومقيم منيا القمح، بإطلاق أعيرة نارية على القوات، فتبادلت القوات معهما النيران، مما أسفر عن مقتل الأول وضبط الثانى، وضبط بحوزة الأول بندقية آلية و45 طلقة آلية وكمية كبيرة من مخدر البانجو، وضبط بحوزة المتهم الثانى فرد خرطوش وطلقات.

وتبين أن السجل الإجرامى لأبوغانم أنه مراقب هارب، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد وحكم 15 سنة قتل ومقاومة سلطات.

يذكر أن إبراهيم أبوغانم وشقيقه "أشرف" قاما بعد أحداث ثورة 25 يناير بتكوين منطقة نفوذ خاصة بهما لترويج السلاح والمخدرات وترويع المواطنين وفرض السيطرة عليهم بدائرة مركز أبوكبير، كما تم ضبط أشرف أبو غانم فى مأمورية سابقة.

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