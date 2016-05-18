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انهيار منزل مكون من طابقين بإحدى قرى سوهاج دون إصابات

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انهيار منزل مكون من طابقين بإحدى قرى سوهاج دون إصابات انهيار منزل مكون من طابقين بإحدى قرى سوهاج دون إصابات

أرشيفية

مراسل «ONA»:

شهدت قرية الجزازرة بمركز المراغة فى سوهاج، مساء الثلاثاء، انهيار منزل مكون من طابقين بسبب تهالكه، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد.

تلقى اللوء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج إخطارا، مفاده انهيار منزل بقرية الجزازرة، فانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات وحدة الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ.

وتبين من الفحص أن المنزل ملك أحمد عبد الشكور عبد اللاه صالح ( 56 سنة- عامل) ومكون من طابقين ومشيد بالطوب الأحمر والطين ومسقوف بأفلاق النخيل والجريد وتبين إنهيار الجزء الخلفي للمنزل ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد.

وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة للانتقال واتخاذ اللازم، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2150 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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