ضبط 9 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار فى الشرقية

ألقى ضباط السياحة والآثار بالشرقية، اليوم بالتنسيق مع مباحث فاقوس، القبض على 9 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة بفاقوس، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية اللواء حسن سيف، إخطارا بقيام ضباط قسم شرطة السياحة والآثار برئاسة المقدم محمد رجب بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز فاقوس، من ضبط كل من "إبراهيم.أ.س" 40 سنة سائق، "محمود.إ.س37" سنة كاتب ،"محمود.ح. ع49" سنة عامل زراعى، "محمد.ا.أ"39 سنة عامل زراعى، "عبد المنعم.أ.س"29 سنة عامل، "محمد.ع.ه" 37 سنة موظف بالشباب والرياضة، "أنور.ى.س45" سنة نقاش ،"محمد.ع.م31" سنة عامل زراعى و"عبد المنعم.إ.م" 41 سنة عامل زراعى أثناء قيامهم بالبحث والتنقيب عن الآثار أسفل منزل المتهم الأول.

وتم ضبط أدوات التنقيب والحفر، وبضبطهم تم مباشرة التحقيقات معهم جميعا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30607 إدارى المركز لسنة 2016.

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