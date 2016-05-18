انتشال جثة شاب غرق بالقرب من شاطئ 4 فى الغردقة

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الإنقاذ البحرى بالبحر الأحمر من انتشال جثة شاب، بعد غرقه بأحد شواطئ الغردقة، تم نقل الجثة لمشرحة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالغردقة، إخطارا بغرق شاب بشاطئ رقم 4 بالغردقة، وتم إرسال مجموعة من الغواصين وتم انتشال جثة الشاب الذى يبلغ من العمر 17عاما ويدعى محمود رضا ويعمل بأحد المطاعم الشهيرة فى الغردقة.

وتبين بعد ذلك أن الشاب حاول التقاط صوره له، على إحدى الصخور المتواجدة على الشاطئ إلا أنه فقد توازنه وسقط فى الماء، ولم يستطيع صديقه إنقاذه.

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