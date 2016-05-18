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تحذير.. مرضى السكر والضغط أكثر عرضة للإصابة بضيق الشرايين

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تحذير.. مرضى السكر والضغط أكثر عرضة للإصابة بضيق الشرايين تحذير.. مرضى السكر والضغط أكثر عرضة للإصابة بضيق الشرايين
أصحاب الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا وهما السكر وضغط الدم هم الأكثر عرضة للإصابة بمشكلات وأعراض مرضية مزعجة ومنها الخطير أيضا، كالإصابة بمشكلات القلب المتقدمة والتى من أهمها ضيق الشرايين، هذا ما أكده الدكتور رامى الروينى، استشارى أمراض القلب وقسطرة الشرايين التاجية، مدرب بمجلس الإنعاش الأوروبى.

وتابع الدكتور رامى الروينى حديثه موضحا أن مرض السكر، وكذلك مرض الضغط، يسببان خللا واضحا يؤثر بالتبعية على وظائف الجسم كاملة بالسلب، ما يجعل منها خطر مستمرا يهدد صحة الإنسان.

وأوضح الدكتور رامى أن أمراض ضيق شرايين القلب التاجية أصبحت من أسباب الوفاة المتقدمة وفقا للإحصائيات والأرقام الحديثة، وهو ما يجعل من يصابون بها عرضة للأمراض.

وحذر د. رامى من الاستهانة بضبط معدلات السكر والضغط ومتابعة معدلاتهما، خاصة لمن يعانون منهما لسنوات، كما حض على مواصلة محاولات تجنب زيادة نسب فى الدم بشكل عام، لأنها من الأسباب المؤدية بشكل مباشر لهذا العرض المرضى أيضا.

ونصح "الروينى" كل مرضى السكر، ومرضى اضطراب ضغط الدم بالارتفاع أو الانخفاض، بضرورة المتابعة الدورية لنسب ومعدلات الخلل فى نسبتى السكر والضغط، والمتابعة أيضا لدى مختص للاطمئنان على الدوام على حالة الشرايين والقلب للتمتع بصحة أفضل.

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