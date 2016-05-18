لو حامل وعندك جيوب أنفية.. اتبعى هذه النصائح

تزيد حدة هذا الطقس الحار المرهق على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر والأنف، فما بالك لو كانت المريضة حامل! فالمعاناة ستصبح مضاعفة، ويصبح الوضع أسوأ.

الدكتور جورج يواقيم - استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم - وجه بعض النصائح المهمة للحوامل اللاتى تعانين من مشكلات بجيوب الأنفية فى هذا الطقس الحار والرطوبة العالية، ناصحا بالبعد قدر الإمكان عما يثير الجيوب الأنفية.

وقال د. جورج إن الحامل يجب ألا تخرج فى هذا الطقس الساخن، وبالتالى فعليها الانتظار حتى الليل وهدوء الحرارة، لأن تحسس الجيوب الأنفية ناتج عن تحسس الغشاء المبطن للأنف، وهو ما يحدث فى معظم الحالات جراء الأتربة والغبار والروائح العطرية وغيرها من المثيرات.

ونصح الدكتور جورج يواقيم الحامل بضرورة أن تهتم بتعاطى فيتامينات الحمل العادية، بجانب فيتامينات تعزيز المناعة لمقاومة الحساسية، مع التنسيق بين طبيبى النساء والأنف والأذن.

كما نصح أيضا بالابتعاد عن منابع التلوث والدخان والأتربة، وكذا البعد عن التلوث الهوائى والتراب ونفض السجاجيد، والتقلبات الجوية، والتدخين سلبا أو إيجابا.

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