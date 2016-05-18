أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

وزير الصحة: أدوية الأورام ومشتقات الدم خارج قرار زيادة الأسعار بنسبة 20%

Google+ Print
وزير الصحة: أدوية الأورام ومشتقات الدم خارج قرار زيادة الأسعار بنسبة 20% وزير الصحة: أدوية الأورام ومشتقات الدم خارج قرار زيادة الأسعار بنسبة 20%
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن أدوية الأورام ومشتقات الدم خارج قرار زيادة الأدوية التى تقل عن 30 جنيها بنسبة 20%.

وأضاف وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع إنتاج أدوية مشتقات الدم يسير بخطى متقدمة ويحظى بدعم كامل من الدولة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل مهمة خلال المرحلة المقبلة تخص مشروع مشتقات الدم والسرنجات ذاتية التدمير.

وأكد الدكتور أحمد عماد، أن رفع سعر الأدوية التى تقل عن 30 جنيها بنسبة 20% يصب فى مصلحة المريض المصرى وينقذ الصناعة من الانهيار.


>- لجنة الصحة بالبرلمان تواجه "ارتفاع سعر الدواء" بتشريعات تهدد المحتكرين بسحب الترخيص.. وتستعد لعقد جلسات مع النواب المعارضين لتوضيح أبعاد الأزمة.. وهيثم الحريرى يتقدم بسؤال لـ"أحمد عماد " لشرح الأسباب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن