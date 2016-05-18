وزير الصحة: أدوية الأورام ومشتقات الدم خارج قرار زيادة الأسعار بنسبة 20%

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن أدوية الأورام ومشتقات الدم خارج قرار زيادة أسعار الأدوية التى تقل عن 30 جنيها بنسبة 20%.

وأضاف وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروع إنتاج أدوية مشتقات الدم يسير بخطى متقدمة ويحظى بدعم كامل من الدولة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل مهمة خلال المرحلة المقبلة تخص مشروع مشتقات الدم والسرنجات ذاتية التدمير.

وأكد الدكتور أحمد عماد، أن رفع سعر الأدوية التى تقل عن 30 جنيها بنسبة 20% يصب فى مصلحة المريض المصرى وينقذ الصناعة من الانهيار.

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