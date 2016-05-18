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ننفرد بنشر صور صيادى برج مغيزل ضحايا مركب مرسى مطروح

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ننفرد بنشر صور صيادى برج مغيزل ضحايا مركب مرسى مطروح ننفرد بنشر صور صيادى برج مغيزل ضحايا مركب مرسى مطروح
شيعت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، جثامين أربعة صيادين ضحايا مركب الصيد أب كرم الذى غرق بمياه مرسى مطروح، في موكب جنائزى مهيب بقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ.

وعقب وصول الجثامين خرجت القرية لاستقبالهم وأدى الآلاف من الأهالى صلاة الجنازة عليهم فى الجامع الكبير بالقرية، وتم دفن الجثامين بمقابر القرية وهم" إسلام السيد سمار، وهانى عبيه ، ومحمد جلال البهلوان، وأبو العزم حلمى السمار".

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين إن جثامين أربع صيادين الذين انتشلت جثثهم من مياه مرسى مطروح صباح أمس الثلاثاء، وصلوا لقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

وناشد خميس عرفه من أهالى القرية القوات البحرية ببذل مزيد من الجهد لاستخراج ثلاث جثث آخرين وهم " عصام عصام البهلوان وعلى أحمد السمار وأحمد حسن على السمار"، مؤكدا أن مركب الصيد أبو كرم والتى كان على متنها 8 صيادين غرقت فى مياه مرسى مطروح، مما أدى لغرق 7 صيادين ونجاة صياد فقط.

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>وصول جثامين أربع صيادين غرق مركبهم بمرسى مطروح لقرية برج مغيزل بكفر الشيخ

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