كيرى فى القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي

يزور وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى القاهرة اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحسب وزارة الخارجية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، إن كيرى سيتوجه إلى القاهرة بعد محادثاته فى فيينا بشأن الأزمة السورية، وسيتوجه بعد ذلك إلى بروكسل للقاء حلفائه فى حلف شمال الأطلسى.

>ولم يكشف المتحدث عن أجندة زيارة كيرى للقاهرة واكتفى بالقول أنها ستبحث "عددا من القضايا الثنائية والإقليمية".

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