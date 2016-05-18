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تونس توقع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائى

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تونس توقع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائى تونس توقع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائى
وقعت وزارة العدل التونسية اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائى للعامين القادمين.

وتهدف الاتفاقية التى وقعها وزير العدل التونسى عمر منصور مع رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة الدولية تغريد جبر فى تونس، إلى دعم برامج الإصلاح فى السجون ومراكز الإصلاح التونسية ضماناً لحقوق السجناء وظروف العاملين فيها.
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