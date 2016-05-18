القوات العراقية تُدمر 8 سيارات مفخخة وتقتل العشرات من داعش‬ فى الرطبة

تمكنت قوات "مكافحة الإرهاب‬" العراقية، من تدمير ثمانى سيارات مفخخة، وقتل العشرات من الإرهابيين بتنظيم داعش‬، وتفجير مئات العبوات الناسفة، وتطهير طريق 160 المؤدى إلى مدينة "الرطبة‬"، وتطويقها من الجهات الجنوبية والشمالية والغربية، دون وقوع خسائر بالقوات العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات، أن "طائرات أف 16 العراقية استهدفت أوكار داعش الإرهابية فى الرطبة، ودمرت مخازن ومخابئ للإرهابيين وقتلت العشرات منهم.

وقدر مصدر أمنى إجمالى الضحايا، لأربع تفجيرات فى ثلاثة مناطق منفصلة فى العاصمة العراقية، اليوم بلغ 44 قتيلا و129 جريحاً، مشيرا إلى انفجار سيارة مفخخة بمدينة الصدر شرقى بغداد أسفر عن 20 قتيلا و 70 جريحا، وتسبب التفجير المزدوج بعبوة ناسفة وانتحارية ترتدى حزاما ناسفا فى سوق شعبية بمنطقة الشعب شمالى بغداد فى مقتل 19 وجرح 44 آخرين، كما أدى انفجار سيارة مفخخة بناحية الرشيد جنوبى بغداد إلى مقتل 5 وجرح 15 آخرين.

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