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"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

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"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة "الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضا جديدا فى درجات الحرارة وأن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية نشطة على معظم الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس

وتسجل درجات الحرارة العظمى فى

القاهرة

30 درجة مئوية والصغرى 22،

والاسكندرية

26 درجة، والصغرى 19

ومطروح

العظمى 24 والصغرى 18،

وبورسعيد

26 للعظمى والصغرى 21

ودمياط

26 درجة للعظمى و21 للصغرى،

وبلطيم

26 درجة مئوية للعظمى و20 للصغرى،

والإسماعيلية

31 درجة مئوية والصغرى 21،

والسويس

31 للعظمى و22 للصغرى،

والعريش

27 درجة مئوية للعظمى و19 للصغرى ونخل 31 درجة مئوية للعظمى و20 للصغرى

وطابا

32 درجة مئوية للعظمى و22 للصغرى.

وفى مدينة

الطور

تسجل العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24 و

مرسى علم

العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 28

والغردقة

العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 26 و

شرم الشيخ

العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 27

ورفح

العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 18

وكاترين

العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 17

وسيوة

العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 20 درجة،

والمنيا

العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22

والفيوم

العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 و

رأس سدر

العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23

وأبوسمبل

العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 30 .
>وفى

وسط الدلتا

تصل العظمى العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 21

وأسيوط

العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23

وسوهاج

العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 24

والأقصر

العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 24

وأسوان

43 درجة مئوية والصغرى 30 درجة،و

شلاتين

العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28

وحلايب

العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 30 و

الوادى الجديد

العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 24

وقنا

العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية

ونويبع

العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24

والسلوم

العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15 .

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