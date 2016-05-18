"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضا جديدا فى درجات الحرارة وأن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية نشطة على معظم الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس

وتسجل درجات الحرارة العظمى فى

القاهرة

والاسكندرية

ومطروح

وبورسعيد

ودمياط

وبلطيم

والإسماعيلية

والسويس

والعريش

وطابا

30 درجة مئوية والصغرى 22،26 درجة، والصغرى 19العظمى 24 والصغرى 18،26 للعظمى والصغرى 2126 درجة للعظمى و21 للصغرى،26 درجة مئوية للعظمى و20 للصغرى،31 درجة مئوية والصغرى 21،31 للعظمى و22 للصغرى،27 درجة مئوية للعظمى و19 للصغرى ونخل 31 درجة مئوية للعظمى و20 للصغرى32 درجة مئوية للعظمى و22 للصغرى.

وفى مدينة

الطور

مرسى علم

والغردقة

شرم الشيخ

ورفح

وكاترين

وسيوة

والمنيا

والفيوم

رأس سدر

وأبوسمبل

وسط الدلتا

وأسيوط

وسوهاج

والأقصر

وأسوان

شلاتين

وحلايب

الوادى الجديد

وقنا

ونويبع

والسلوم

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/5/2016 فى مصر والدول العربية

تسجل العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24 والعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 28العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 26 والعظمى 35 درجة مئوية والصغرى 27العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 18العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 17العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 20 درجة،العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 والعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 30 .>وفىتصل العظمى العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 21العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 24العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 2443 درجة مئوية والصغرى 30 درجة،والعظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 30 والعظمى 40 درجة مئوية والصغرى 24العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئويةالعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15 .