"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضا جديدا فى درجات الحرارة وأن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفى
>حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/5/2016 فى مصر والدول العربية
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية نشطة على معظم الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس
وتسجل درجات الحرارة العظمى فى
القاهرة30 درجة مئوية والصغرى 22،
والاسكندرية26 درجة، والصغرى 19
ومطروحالعظمى 24 والصغرى 18،
وبورسعيد26 للعظمى والصغرى 21
ودمياط26 درجة للعظمى و21 للصغرى،
وبلطيم26 درجة مئوية للعظمى و20 للصغرى،
والإسماعيلية31 درجة مئوية والصغرى 21،
والسويس31 للعظمى و22 للصغرى،
والعريش27 درجة مئوية للعظمى و19 للصغرى ونخل 31 درجة مئوية للعظمى و20 للصغرى
وطابا32 درجة مئوية للعظمى و22 للصغرى.
وفى مدينة
الطورتسجل العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24 و
مرسى علمالعظمى 37 درجة مئوية والصغرى 28
والغردقةالعظمى 36 درجة مئوية والصغرى 26 و
شرم الشيخالعظمى 35 درجة مئوية والصغرى 27
ورفحالعظمى 26 درجة مئوية والصغرى 18
وكاترينالعظمى 30 درجة مئوية والصغرى 17
وسيوةالعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 20 درجة،
والمنياالعظمى 33 درجة مئوية والصغرى 22
والفيومالعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 22 و
رأس سدرالعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 23
وأبوسمبلالعظمى 43 درجة مئوية والصغرى 30 .
>وفى
وسط الدلتاتصل العظمى العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 21
وأسيوطالعظمى 35 درجة مئوية والصغرى 23
وسوهاجالعظمى 41 درجة مئوية والصغرى 24
والأقصرالعظمى 42 درجة مئوية والصغرى 24
وأسوان43 درجة مئوية والصغرى 30 درجة،و
شلاتينالعظمى 40 درجة مئوية والصغرى 28
وحلايبالعظمى 36 درجة مئوية والصغرى 30 و
الوادى الجديدالعظمى 40 درجة مئوية والصغرى 24
وقناالعظمى 41 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية
ونويبعالعظمى 32 درجة مئوية والصغرى 24
والسلومالعظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15 .
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>حالة الطقس اليوم الأربعاء 18/5/2016 فى مصر والدول العربية