تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالجيزة

انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإبتدائية، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل.

وقال هشام صلاح، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم، لـ" اليوم السابع"، إن الكنترولات انتهت من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بتلاميذ الشهادة الإبتدائية على مستوى الـ" 20 إدارة تعليمية، وجارٍ رصد ومراجعة الدرجات، لافتا إلى أنه سيتم عرض النتيجة بعد مراجعتها ورصد درجات الطلاب على الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة، ليتم عرضها على المحافظ اللواء كمال الدالى لاعتمادها خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه سيتم ترتيب الأوائل قبل اعتماد النتيجة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات بضرورة مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بشكل دقيق لمنح كل طالب الدرجة التى يستحقها.

كان ما يقرب من 166 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظةن قد أدوا امتحانات نهاية العام خلال الأيام القليلة الماضية.

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