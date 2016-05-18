أخبار عاجلة

تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالجيزة

Google+ Print
تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالجيزة تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالجيزة
انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الإبتدائية، تمهيدا لإعلان النتيجة خلال الأسبوع المقبل.

وقال هشام صلاح، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم، لـ" اليوم السابع"، إن الكنترولات انتهت من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بتلاميذ الشهادة الإبتدائية على مستوى الـ" 20 إدارة تعليمية، وجارٍ رصد ومراجعة الدرجات، لافتا إلى أنه سيتم عرض النتيجة بعد مراجعتها ورصد درجات الطلاب على الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة، ليتم عرضها على المحافظ اللواء كمال الدالى لاعتمادها خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه سيتم ترتيب الأوائل قبل اعتماد النتيجة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات بضرورة مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بشكل دقيق لمنح كل طالب الدرجة التى يستحقها.

كان ما يقرب من 166 ألف طالب وطالبة على مستوى المحافظةن قد أدوا امتحانات نهاية العام خلال الأيام القليلة الماضية.

"التربية والتعليم": أجور المعلمين ربما تشهد طفرة الفترة المقبلة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365