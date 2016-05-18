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السيطرة على حريق التهم أسطح 6 منازل فى المنشأة بسوهاج

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السيطرة على حريق التهم أسطح 6 منازل فى المنشأة بسوهاج السيطرة على حريق التهم أسطح 6 منازل فى المنشأة بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد، فجر اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بــ 6 منازل بناحية قرية الرويهب دائرة مركز المنشأة دون حدوث وفيات.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وتبين من التحريات، التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان مفتش مباحث المركز، نشوب الحريق أعلى سطح منزل "مهاب محمود محمد حامد 27 سنة عامل" ويقيم بذات ‏الناحية وامتد الحريق لأسطح "5" منازل مجاورة ملك "السيد عبد الكريم إبراهيم 58 سنة عامل ،وأحمد السيد عبد الكريم إبراهيم 26 سنة عامل ‏، لبسة حامد تمام السيد 56 سنة ربة منزل، و محمود محمد حامد 62 سنة عامل، وحمد محمد حامد 63 سنة عامل"، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات وانحصرت التلفيات فى نفوق بعض الطيور واحتراق بعض ‏المنقولات المنزلية وكمية من البوص والعروق الخشبية.

بسؤال مالكى المنازل، أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا نشوب الحريق بسبب مصدر حرارى "موقد بلدى"، بمنزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2429 إدارى المركز لسنة 2016 وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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