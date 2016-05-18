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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى

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ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى ضبط محل يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى
=تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط محل غير مرخص يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالموسكى، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "زيوت وصبغة شعر" من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 895 عبوة مستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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مصر 365

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