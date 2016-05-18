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"حفتر": القذافى قام بتدمير منهجى للجيش الليبى

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"حفتر": القذافى قام بتدمير منهجى للجيش الليبى "حفتر": القذافى قام بتدمير منهجى للجيش الليبى
قال القائد العام للجيش الليبى الفريق ركن خليفة حفتر، " إن الجيش تعرض لصدمات كثيرة جدًا وكان قوة يحسب لها حساب، لكن للأسف القذافى شعر بخطر الجيش عليه وقام بتدمير منهجى له، وجاء قصف الناتو ليكمل تدمير معسكرات الجيش".

وأضاف الفريق خليفة حفتر، فى حديثه لقناة "ليبيا الحدث" مساء أمس الثلاثاء "إن المرحلة الأولى لتدمير الجيش الليبى قام بها معمر القذافي، وبعدها جاء الناتو الذى دمر الدفاع الجوى بالكامل، فى مختلف مناطق البلاد" .

وأكد الفريق ركن خليفة حفتر أن الجيش يمثل كل ليبيا، وأن الانطلاق من بنغازى كان لمكافحة الإرهاب، معتبرًا تحرك الجيش من الشرق جاء نتيجة التجاوب الكامل، واصفًا عملية الكرامة أنها أصبحت "مثل المغناطيس الذى يجذب الشرفاء من المدنيين والعسكريين والمتطوعين الذين أتوا بعقيدة وإيمان وبدأت الكرامة تتكاثر، وبذلك بدأنا تكوين الجيش" .

وأوضح أن الجيش موجود فى المنطقة الغربية وفى الجنوب والزاوية ورقدالين والجميل والعشسة وزوارة والجبل الغربى بالكامل، من غريان إلى الصيعان، وترهونة وقصر خيار وفى طرابلس الصغرى والكبرى، "لكن فى بعض الأماكن لم يفعل نظرًا لضعف الإمكانيات لكن سنصل إلى تفعيله الكامل فى الوقت القريب".
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