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وزارة الزراعة تستعد لـ"رمضان" بــ 12 ألف رأس من العجول الحية

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وزارة الزراعة تستعد لـ"رمضان" بــ 12 ألف رأس من العجول الحية وزارة الزراعة تستعد لـ"رمضان" بــ 12 ألف رأس من العجول الحية
قال الدكتور سيد جاد المولى،رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،إن محاجر الهيئة تستقبل 8 آلاف رأس من العجول الحية قادمة من السودان،و4 آلاف من أوكرانيا تصل خلال الايام المقبلة، بعد انتهاء اللجان البيطرية من فحص ومتابعة الشحنات الواردة لمصر فى بلد المنشأ، والتأكد من سلامتها تطرح فى رمضان، وتنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية وخالية من الأمراض لضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار.

وأكد "جاد المولى"،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة حريصة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية من زيادة المعروض من اللحوم الحمراء،من خلال اعطاء المزيد من الموافقات الاستيرادية للماشية الحية،مشيراً إلى أن العجول المستوردة للذبيح الفورى قبل دخولها إلى البلاد يتم حجرها فى بلد المنشأ لمدة لا تقل عن 21 يوماً،وبعد وصولها إلى الميناء المصرى يتم حجزها لمدة أسبوع للحصول على عينات لفحص الهرمونات،والتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع تداولها بالأسواق قبل الذبيح،مؤكداً أن جميع العجول الحية المستوردة ذبيح فورى لا تتجاوز عمر 4 سنوات،وخالية من الأوبئة والأمراض، وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

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