"الجديد فى جراحة الكبد" مؤتمر بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية اليوم

يناقش المؤتمر الرابع لقسمى جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية والتخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية الجديد فى جراحات وزراعة الكبد.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد الشعراوى عميد المعهد فى الفترة من 18 إلى 20 مايو بأحد فنادق القاهرة .

وأشار الدكتور عصام صلاح رئيس قسم الجراحة بالمعهد ورئيس المؤتمر، فى تصريحات صحفية، أن المؤتمر سيناقش على مدار ثلاثة أيام الجديد فى جراحات البنكرياس والقنوات المرارية وعرض خبرات المراكز الأخرى فى هذا المجال من خلال عدد كبير من الخبراء وأساتذة جراحة الكبد والتخدير بالمراكز العالمية بالإضافة إلى الجديد فى استخدام المناظير الجراحية المتطورة فى جراحات القنوات المرارية وأمراض الكبد .

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