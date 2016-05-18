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لو شعرت بدقات قلبك "عالية".. احذر الإصابة بجلطات القلب أو المخ

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لو شعرت بدقات قلبك "عالية".. احذر الإصابة بجلطات القلب أو المخ لو شعرت بدقات قلبك "عالية".. احذر الإصابة بجلطات القلب أو المخ
أكد الدكتور عصام محفوظ - أستاذ القلب بطب المنصورة - أن "الذبذبة الأذينية" نوع من اختلال ضربات القلب غير المنتظمة، خاصة فى وجود بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض الشرايين التاجية، وأمراض الصمامات وعيوب القلب الخلقية.

وأشار دكتور عصام إلى أن أعراض عدم انتظام ضربات القلب وزيادة سرعته والإحساس بالخفقان، مع أعراض أخرى قد تؤدى إلى حدوث جلطات بالجسم، موضحا أن هذا المرض يمثل نقطة تحول فى حياة المريض، حيث إنه يزيد من أعراض هبوط عضلة القلب، بالإضافة إلى مشكلة أخرى وهى تكوين جلطات داخل الأذين الأيسر.

وأشار إلى أن علاج هذه الحالة إما محاولة إعادة القلب إلى النبض الطبيعى، أو إبطاء سرعة هذه الضربات غير المنتظمة، وفى كلتا الحالتين يجب استخدام مضادات التجلط، ومنها القديم مثل مادة الوافرين، أو أنواع جديدة من مضادات التجلط التى تتميز بعدم الحاجة لمتابعة نسبة التجلط بالتحليل، وعدم حدوث نزيف مع استخدامها، موضحا أن مشكلة هذه الأدوية أن سعرها مرتفع، مما يجعلها فى غير تناول كثير من المرضى.

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