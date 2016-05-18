أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطنيجي..7 أعوام من البحث ويتمنى نهاية سعيدة

Google+ Print
الطنيجي..7 أعوام من البحث ويتمنى نهاية سعيدة الطنيجي..7 أعوام من البحث ويتمنى نهاية سعيدة

تساؤلات كثيرة تدور في خلده، لا يجد لها إجابات شافية، فقبل أعوام قليلة كانت المؤسسات تشترط لقبوله شهادة الثانوية العامة التي لم يحصل عليها نظراً لظروف أسرية على حد قوله، ولكن ما هي حجتها اليوم بعد إكمال دارسته وحصوله على هذه الشهادة التي كانت حلما وأملا لمستقبل وظيفي مستقر يبدأ منه حياته ويكون أسرة كسائر أصدقائه.

7 سنوات قضاها المواطن محمد الطنيجي في التنقل بين المؤسسات ومعارض التوظيف، التي كان يحدوه الأمل في كل زيارة لها بأن ترق له وتوظفه ليكمل طموحات المستقبل، ولكن «الثانوية العامة» التي كانت تشترطها المؤسسات وقفت له كـ«الشوكة في البلعوم» حتى فقد الأمل في الحصول على الوظيفة.

وبالرغم من كمية الإحباط والتثبيط التي كان يتجرعها مع كل رفض من قبل هذه المؤسسات، لم يتنازل عن حقه المشروع في الوظيفة.

قرر الطنيجي إكمال دراسته الثانوية، ليخرج من عنق الزجاجة، وهو بالفعل ما تم بعد سنوات قليلة، وحينها كانت الفرحة لا توصف، فالحلم الذي طال انتظاره أصبح قاب قوسين أو أدنى، وكان وصوله لهذه النتيجة كفيلاً بإشعال أمله في الحصول على وظيفة تشفي سنوات انتظاره، فأطلق العنان لخياله ليسرح ويمرح في ما يحلو له.

ولكن سرعان ما تبخر ذلك الحلم، وارتطم خياله بحاجز الواقع الذي كانت تفرضه المؤسسات باشتراطاتها المتجددة، كالخبرة والشهادة الجامعية، ليكمل بذلك مشواره الذي بدأه قبل سبع سنوات وكله أمل بأن يكون معرض الإمارات للوظائف خاتمة لمعاناته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية