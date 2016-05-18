اليوم.. نظر محاكمة سكرتير مرسى و20 آخرين فى "اللجان النوعية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 21 متهما من بينهم الدكتور عبد الله شحاتة سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

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