واشنطن: نرحب بالأفكار البناءة لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربى، إن الولايات المتحدة تواصل اتصالاتها مع الجانب الفرنسى حول تحديد موعد آخر لعقد الاجتماع الوزارى الدولى لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل المقرر عقده فى باريس يوم 30 مايو الحالى يتناسب مع جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكى جون كيري.

وأضاف "كيربى" فى تصريحات صحفية، أنه لم يتم بعد تحديد موعد جديد لعقد الاجتماع معربا عن تقدير الولايات المتحدة إزاء استعداد فرنسا للأخذ فى الاعتبار ارتباطات وزير الخارجية الأمريكي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ترحب بكافة الأفكار البناءة التى تساهم فى خلق ظروف أفضل للتوصل إلى حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيرا إلى أن هذا يعد أمرا مهما للمنطقة وللعديد من دول العالم.

وشدد على اهتمام الولايات المتحدة بمواصلة النقاش مع الجانب الفرنسى بشأن افكاره ومقترحاته بشأن احياء عملية السلام فى الشرق الأوسط لافتا إلى أن حرص كيرى لم يقل على الإطلاق منذ توليه حقيبة الخارجية على العمل من أجل تحقيق حل الدولتين.

وكان الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند قد أعلن فى وقت سابق تأجيل الأجتماع الوزارى الدولى الذى كان من المقرر عقده فى باريس فى 30 مايو الحالى إلى الصيف، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لا يمكنه الحضور فى الموعد الذى تم تحديده.

>