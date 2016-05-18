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أستاذ علوم سياسية: فرص تمرير قانون "الصحافة والإعلام الموحد" بالبرلمان كبيرة

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أستاذ علوم سياسية: فرص تمرير قانون "الصحافة والإعلام الموحد" بالبرلمان كبيرة أستاذ علوم سياسية: فرص تمرير قانون "الصحافة والإعلام الموحد" بالبرلمان كبيرة
قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مواد قانون الإعلام والصحافة الموحد جيدة، وتميزت بمرونة فى الانتقال بين المواد، موضحا أن المواد المتعلقة بالعقوبات كانت تتطلب تفسيرات إضافية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم لسابع" أن فرص تمرير قانون الصحافة والإعلام الحر كبيرة، رغم أنه من القوانين الانتقالية التى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس، إلا أن بنود القانون ستدفع النواب إلى الموافقة عليه.

أستاذ علوم سياسية يحذر من استعجال البرلمان فى إصدار القوانين الانتقالية
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