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"الصحفيين" تعقد مؤتمرا لأعضائها اليوم حول تطورات أزمة اقتحام النقابة

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"الصحفيين" تعقد مؤتمرا لأعضائها اليوم حول تطورات أزمة اقتحام النقابة "الصحفيين" تعقد مؤتمرا لأعضائها اليوم حول تطورات أزمة اقتحام النقابة
يعقد مجلس نقابة الصحفيين، مؤتمرا لأعضاء النقابة فى تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، لمتابعة آخر تطورات أزمة اقتحام النقابة، والجهود المستمرة لوضع حلول تحافظ على وحدة الكيان النقابى وكرامة الصحفيين.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر كافة جوانب الأزمة، كما يتضمن عرض تقرير من مجلس النقابة عن تطورات الأسبوعين الماضيين والاتصالات المتعلقة بجهود حل الأزمة.

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