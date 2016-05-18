لندن تعرض آثار مدينة "أتلانتس المصرية" بالمتحف البريطانى

عرضت السلطات البريطانية، بالمتحف البريطانية بمدينة لندن، القطع الأثرية المفقودة من المدينة الغارقة المعروفة باسم "أتلانتس مصر " والذى تم العثور عليها تحت أعماق البحر المتوسط بوسط الدلتا، بحسب ما ذكر موقع "ديلى ميل" البريطانى.

وأخرجت الآثار الغارقة تحت المياه لأكثر منذ أكثر من ألف عام ترجع إلى كنوز مدينة هرقليون، والمصريين القدماء، والإغريق والرومان، وتحتوى على تماثيل وعملات ذهبية ومجوهرات وألواح فرعونية مكتوبة باللغة الهيروغليفية.

افتتح الدكتور خالد العنانى وزير الآثار عصر أمس الثلاثاء معرض "أسرار مصر الغارقة" والمقام بالمتحف البريطانى بلندن، بحضور كل من د. ناصر كامل السفير المصرى بلندن وفرانك جوديو رئيس البعثة الفرنسية والدكتور "نيل سبنسر" مدير القسم المصرى بالمتحف البريطانى بالإضافة إلى وفد من وزارة الآثار ضم كل من إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات.

وزير الآثار يفتتح معرض "أسرار مصر الغارقة" بلندن.. اليوم