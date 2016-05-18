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النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث عنف العياط" اليوم

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النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث عنف العياط" اليوم النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث عنف العياط" اليوم
تنطق محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأربعاء، حكمها فى جلسة إجراءات إعادة محاكمة 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط" التى وقعت فى أغسطس من عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر محمد جبر.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.
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