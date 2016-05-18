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اليوم.. افتتاح المؤتمر السنوى الرابع والثلاثين لـ"طب الإسكندرية"

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اليوم.. افتتاح المؤتمر السنوى الرابع والثلاثين لـ"طب الإسكندرية" اليوم.. افتتاح المؤتمر السنوى الرابع والثلاثين لـ"طب الإسكندرية"
تنظم كلية الطب جامعة الإسكندرية أعمال المؤتمر السنوى الرابع والثلاثين لكلية الطب جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، عن "التكامل فى الممارسة الطبية"، ويستمر ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور رشدى زهران رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور إبراهيم مخلص عميد الكلية.

وقال الدكتور صلاح زاهر، وكيل كلية الطب ونائب رئيس المؤتمر، فى بيان، إن المؤتمر بتناول أهمية التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة فى علاج الأمراض الشائعة فى من خلال مناقشة 45 بحثاُ مشتركاً بين أقسام كلية الطب المختلفة حول أمراض الكبد والقلب وسرطان الثدى وأورام الأطفال وزراعة الأعضاء وتوقف التنفس أثناء النوم. كما يشارك فى تقديم الأبحاث الطلاب والنواب بالكلية، ويقام على هامش المؤتمر ماراثون للجرى وآخر للدراجات صباح يوم الجمعة يشارك فيه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وينطلق الماراثون من جليم وينتهى عند مجمع كلية الطب بالأزاريطة وتمنح جوائز للفائزين فى الماراثون وكذلك المشاركين.

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