"العلاقات الخارجية"بالبرلمان: الترحيب بمبادرة السيسى بداية حل الأزمة الفلسطينية

أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أهمية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة حل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تدفع نحو حل عادل لهذه القضية وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مصر تدعم أى محاولات للسلام فى المنطقة العربية وعلى رأسها فلسطين، وتحمل ضمن أولوياتها حل الأزمة الفلسطينية، موضحا أن ترحيب جميع الأطراف سواء فلسطين أو إسرائيل بمبادرة السيسى خطوة مهمة لحل الأزمة.

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