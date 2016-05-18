اليوم.. أولى جلسات معارضة "صافيناز" على حبسها 6 أشهر لرقصها بدون ترخيص

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء ، برئاسة المستشار هيثم الصغير وسكرتارية ناصر عبد الرازق، معارضة الراقصة الأرمينية صافيناز على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة الرقص بدون ترخيص.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قد قضت بحبس صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.

كان المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف وليد السعيد رئيس النيابة، أحال الراقصة صافيناز للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة الرقص بدون ترخيص، وحررت المصنفات الفنية محضرًا للراقصة، بسبب أدائها فقرة استعراضية بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة دون وجود ترخيص لها بالرقص، وإحالة المحضر للمستشار شريف عبد المنعم الذى أمر بإحالتها للمحاكمة.

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