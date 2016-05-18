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إحلال وتجديد محطات الكهرباء بـ 212 قرية بالبحيرة خلال العام الحالى

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إحلال وتجديد محطات الكهرباء بـ 212 قرية بالبحيرة خلال العام الحالى إحلال وتجديد محطات الكهرباء بـ 212 قرية بالبحيرة خلال العام الحالى
أعلن المهندس محمد السطوحى، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة والعضو المنتدب، أنه تم تنفيذ الخطة الاستثمارية لهذا العام بقيمة 88 مليون جنيه،كما تم إحلال وتجديد فى محطات الكهرباء بـ 212 قرية خلال العام المالى الحالى، وجارٍ إحلال وتجديد بمحطات 224 قرية خلال 2015/2016 .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إحلال وتجديد 127 خطا هوائيا وتركيب 2037 عامود، 76 كيلو متر موصلات هوائية، فضلا عن تركيب 3 كيلو كابلات أرضية مقاطع مختلفة، لافتا أنه جارى إحلال وتجديد 168 خطا هوائيا جهد متوسط بتركيب 1919 عامود بطول 50 كيلو متر موصلات هوائية، و6 كيلو متر كابلات أرضية خلال العام المالى الحالى.

وأشار إلى أنه تم تركيب 50 محول جديدة بسعة إجمالية ( 13.7 م . ف . أ ) بنظام الإحلال المتتابع (نظام السلسلة)، حيث تم فك اختناق لعدد 106 محول برفع قدراتهم من ( 12.5 م . ف . أ إلى 20 .2 م . ف . أ) خلال العام الحالى، موضحا أنه جار تركيب 30 محولا جديدا لفك اختناق 99 محولا تعدت أحمالهم الحمل المقنن .
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