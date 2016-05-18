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غرفة الفنادق بجنوب سيناء: إشغالات شرم الشيخ 21 % ونويبع 1 %

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غرفة الفنادق بجنوب سيناء: إشغالات شرم الشيخ 21 % ونويبع 1 % غرفة الفنادق بجنوب سيناء: إشغالات شرم الشيخ 21 % ونويبع 1 %
أكد مصدر مسئول بغرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء، أن متوسط نسب إشغالات الفنادق والقرى السياحية بمدينة شرم الشيخ، بلغت 21 % ، بنسب انخفاض قدرها 19 % مقارنة بنسب إشغالات أول مايو الجارى 40 % خلال فترة احتفالات أعياد شم النسيم.

وقال المصدر لـ " اليوم السابع"، إن نسب الإشغالات بمحافظة جنوب سيناء تبلغ 14 %، لافتا إلى متوسط إشغالات مدينة دهب بلغت 13 %، بعد أن ارتفعت وشهدت رواجا سياحية خلال فترة" شم النسيم" حيث بلغت النسبة 57 %، فيما بلغت إشغالات فنادق نويبع 1 %، وتراوحت إشغالات فنادق طابا بين 8 إلى 15 %.

مصدر بالسياحة: إشغالات الفنادق فى شرم الشيخ 11% لانحسار الحركة الوافدة
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