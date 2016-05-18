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وصول جثامين أربع صيادين غرق مركبهم بمرسى مطروح لقرية برج مغيزل بكفر الشيخ

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وصول جثامين أربع صيادين غرق مركبهم بمرسى مطروح لقرية برج مغيزل بكفر الشيخ وصول جثامين أربع صيادين غرق مركبهم بمرسى مطروح لقرية برج مغيزل بكفر الشيخ
وصل، منذ قليل، جثامين أربع صيادين الذين انتشلت جثثهم من مياه مرسى مطروح، صباح أمس الثلاثاء، بعد غرق مركبهم، لقرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين، إن أهالى الصيادين تسلموا جثث ذويهم من مستشفى مطروح بعد أن نقلتهم طائرة حربية من مياه مرسى مطروح بعد العثور على جثثهم، مشيراً إلى أن القرية تحولت لموكب جنائزى.

وأكد نصار، أن الصيادين كانوا على متن مركب الصيد أبو كرم التى غرقت فى مياه مرسى مطروح، والذى كان على متنه 8 صيادين غرق 7 منهم أما الصياد الناجى الوحيد هو محمد عمر عشوش من قرية خان الجنى.

وأضاف خميس عرفة أحد أهالى قرية برج مغيزل، أن جثامين الصيادين الأربعة هم "إسلام السيد سمار، وهانى عبيه، ومحمد جلال البهلوان، وأبو العزم حلمى السمار"، وناشد عرفة القوات البحرية ببذل مزيد من الجهد لإستخراج جثث عصام عصام البهلوان وعلى أحمد السمار وأحمد حسن على السمار، والذين لقوا حتفهم أيضاً.

قرية برج مغيزل ترتدى ملابس الحداد لغرق 7 صيادين
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