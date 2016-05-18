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طيران التحالف يقصف مواقع داعش فى الموصل والفلوجة والحويجة بالعراق

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طيران التحالف يقصف مواقع داعش فى الموصل والفلوجة والحويجة بالعراق طيران التحالف يقصف مواقع داعش فى الموصل والفلوجة والحويجة بالعراق
دمر طيران التحالف الدولى مواقع مقرا لتنظيم (داعش) الإرهابى لتخزين وتكرير المواد البترولية ومحطة وقود بالقرب من الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية أمس الثلاثاء، أن طيران التحالف قصف موقعا قتاليا ووحدة تكتيكية لداعش بالقرب من الفلوجة شرقى الأنبار ومستودع لوجستى قرب قضاء الحويجة بكركوك شمالى العراق وموقع قتالى للتنظيم بالقرب من ناحية القيارة بنينوي، مما ساهم فى عرقلة موارد تمويل داعش المالية والنفطية والإرهابية.

وأسفرت غارة لطيران التحالف الدولى عن مقتل 5 إرهابيين فى منطقة اليتامى قرب "عامرية الفلوجة"، ودمرت مفرزة "هاون" قرب "تقاطع السلام" بالأنبار.
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