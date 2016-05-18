أسباب خفية للإمساك.. أبرزها مدرات البول وأمراض الغدة الدرقية

الإمساك ناتج عن ضعف حركية المعدة، ولا يصاب المرء بالإمساك وصعوبة التبرز لمجرد مشكلات واضطرابات فى المعدة والطعام، بل إن هناك الكثير من الأسباب الخفية التى لا يعيها البعض، تصبح سببا فى صعوبة تنظيم التبرز.

الدكتور أحمد مراد هاشم - أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى - أوضح أن هناك الكثير من الأسباب والعوامل المساعدة الخفية، التى قد تصبح سببا فى إصابتك بالإمساك دون وعى منك، فقد تظل تبحث عن السبب فى طعامك ومشروباتك ويكون السبب دواء تتعاطاه بانتظام.

الإمساك هو عرض مرضى مزعج لا يتحمله من يعانى منه، فهو يسبب الضيق الشديد وحالة من آلام البطن وعدم الشعور بالارتياح، فضلا عن الشعور بصعوبة تناول مشروبات أو طعام بشكل طبيعى.

ومن أهم هذه الأسباب حسب توضيح الدكتور أحمد مراد هاشم:

- بعض الأمراض تؤثر على طبيعة الإخراج للجسم بشكل عام، ومن أهمها أمراض نقص أعراض الغدة الدرقية فهى تسبب الإمساك بشدة.

- هناك أيضا بعض الأدوية التى يتعاطاها الإنسان، كمدرات البول لأى سبب مرضى آخر، تؤدى إلى نقصان شديد فى المياه والعناصر دون تعويض مماثل مما سبب صعوبة التبرز.

- هناك أدوية كثيرة لأمراض متفرقة تؤثر على حركية المعدة، وهى من أبرز أعراضها الجانبية.

- الحمل دون شك من الأسباب الخفية للإمساك المزمن والمتكرر طوال شهور الحمل، نتيجة ضغط الرحم على القولون.

4 أسباب شائعة وراء حدوث الإمساك.. وعلاجات طبيعية للتخلص منه

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علاجات طبيعية للإمساك.

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