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معهد بحوث البساتين بأسوان ينظم الأحد دورة تدريبية حول نباتات الزينة

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معهد بحوث البساتين بأسوان ينظم الأحد دورة تدريبية حول نباتات الزينة معهد بحوث البساتين بأسوان ينظم الأحد دورة تدريبية حول نباتات الزينة
تنظم الحديقة النباتية بأسوان التابعة لمعهد بحوث البساتين دورة تدريبية عن نباتات الزينة وتنسيق الحدائق والأشجار الخشبية، يوم الأحد، المقبل فى متحف النوبة وتستمر لمدة خمسة أيام.

صرح بذلك الدكتور رمضان محمد مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان، والذى أوضح أن الدورة سوف يشارك فيها لفيف من العاملين فى مجال الحدائق فى مدينتى أسوان وكوم أمبو بمختلف المديريات والهيئات بالمحافظة وبحضور كوكبة من المحاضرين المتخصصين فى هذا المجال من محطة بحوث قنا والمطاعنة بالأقصر.

وأضاف مدير عام حديقة النباتات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تنظيم هذه الدورة هو توصيل معلومة صحيحة حول التعامل مع الحدائق وكيفية التنسيق بين الأشجار ونباتات الزينة بطريقة علمية سليمة.

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