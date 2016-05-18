بالصور.. انهيار ساتر ترابى ببحيرة البرلس فى كفر الشيخ يقطع رافد الطريق الدولى

تسبب انهيار الساتر الترابى الواقع على بحيرة البراس أمام قرية الربع والناتج عن أعمال تطهير البحيرة صباح اليوم الأربعاء فى قطع رافد الطريق الدولى، دون أى إصابات أو تعرض القرى الشمالية للغرق.

قال سمير غباشى، مساعد محافظ كفر الشيخ لقطاع الشرق، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ أجرى اتصالا هاتفيًا لمتابعة واقعة أزمة انهيار الساتر الترابى ببحيرة البرلس أول بأول، مؤكداً أن المحافظ وجه بسرعة اعادة فتح رافد الطريق الدولى الساحلى.

وأضاف غباشى، أنه انتقل إلى مكان الواقعة، برفقته فريق من المسؤولين بمجلس مدينة بلطيم بكامل معداتهم، وتم الاستعانة بلودر من أهالى القرية لرفع الطين من البحيرة الناتج من الانهيار، ونظرًا لصعوبة رفع الطين باللودر، تم استدعاء "حفار" لبدء العمل صباح اليوم لرفع الطين واعادة فتح طريق رافد الدولى.

وقال غباشى، إنه تم غلق الطريق الموجود به الانهيار ووضع العلامات الارشادية والعواكس لمنع حدوث أي حوادث وفتح الجانب الأخر من الطريق لسهوله حركة السيارات.

- وصول سفينة محملة بتوربينين لميناء البرلس بكفر الشيخ

>