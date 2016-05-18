أخبار عاجلة

بالفيديو.. متهمة "الرشوة الكبرى" تعترف: أقمت علاقة جنسية مع المتهمين بعلم جوزى -
بالصور.. ضبط أمين مخزن يتجول بملابس نسائية داخل مستشفى أسيوط الجامعى -
تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المعهد الثقافى السويدى ينظم اليوم محاضرة حول "التحليل النفسى لبردية فرعونية"

Google+ Print
المعهد الثقافى السويدى ينظم اليوم محاضرة حول "التحليل النفسى لبردية فرعونية" المعهد الثقافى السويدى ينظم اليوم محاضرة حول "التحليل النفسى لبردية فرعونية"
ينظم المعهد الثقافى السويدى بالإسكندرية، محاضرة بعنوان "صراع بين رجل وروحه: تحليل تاريخى ونفسى لبردية برلين 3024"، وذلك اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

يحاضر فيها الدكتورة منال عمر، أستاذ الطب النفسى، والدكتورة مونيكا حنا عالمة المصريات، وتتناولا فيها نص كتبه قدماء المصريين بعنوان "صراع بين رجل وروحه"، يتحدث عن رجل يشعر باليأس من حياته ويكتب عنها ويندرج هذا العمل تحت ما يسمى بنصوص الحكمة. والنص المكتوب فى البردية المسماة "بردية برلين 3024" منذ اكتشافه تم مناقشته مرات عدة، وهذه المحاضرة تقدم تحليلا مختلفا للنص من خلال أفكار التحليل النفسى والتطور التاريخى.


>- الأربعاء.. المعهد الثقافى السويدى ينظم محاضرة حول "التحليل النفسى لبردية فرعونية"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365