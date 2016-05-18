المعهد الثقافى السويدى ينظم اليوم محاضرة حول "التحليل النفسى لبردية فرعونية"

ينظم المعهد الثقافى السويدى بالإسكندرية، محاضرة بعنوان "صراع بين رجل وروحه: تحليل تاريخى ونفسى لبردية برلين 3024"، وذلك اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة السادسة مساءً.

يحاضر فيها الدكتورة منال عمر، أستاذ الطب النفسى، والدكتورة مونيكا حنا عالمة المصريات، وتتناولا فيها نص كتبه قدماء المصريين بعنوان "صراع بين رجل وروحه"، يتحدث عن رجل يشعر باليأس من حياته ويكتب عنها ويندرج هذا العمل تحت ما يسمى بنصوص الحكمة. والنص المكتوب فى البردية المسماة "بردية برلين 3024" منذ اكتشافه تم مناقشته مرات عدة، وهذه المحاضرة تقدم تحليلا مختلفا للنص من خلال أفكار التحليل النفسى والتطور التاريخى.

- الأربعاء.. المعهد الثقافى السويدى ينظم محاضرة حول "التحليل النفسى لبردية فرعونية"

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