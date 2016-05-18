أخبار عاجلة

تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تحلية المياه المالحة تفتح باب القبول بالدورة التأهيلية 46

Google+ Print

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدورة التأهيلية رقم 46 للمشغلين والمساعدين الفنيين لخريجي الكليات التقنية والكليات الصناعية بالجبيل وينبع، بدءاً من الأحد المقبل. وأوضحت المؤسسة أن التسجيل بهذه الدورة سيكون عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.swcc.gov.sa في تخصصات الالكترونيات الصناعية والتحكم، والكهرباء (قوى كهربائية - آلات ومعدات كهربائية - تقنية الهندسة الكهربائية)، والميكانيكا (أنظمة هيدروليكية ونيوماتيه - محركات ومركبات - إنتاج - تقنية الهندسة الميكانيكية والتصنيع)، وإنتاج كيميائي، واللحام، والتبريد والتكييف. واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم لهذه الدورة سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الدبلوم من الكلية التقنية أو الصناعية، وحديث التخرج، وألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاماً عند التقديم، وألا يكون مرتبطاً بعمل، ولائق طبياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية