تحلية المياه المالحة تفتح باب القبول بالدورة التأهيلية 46

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدورة التأهيلية رقم 46 للمشغلين والمساعدين الفنيين لخريجي الكليات التقنية والكليات الصناعية بالجبيل وينبع، بدءاً من الأحد المقبل. وأوضحت المؤسسة أن التسجيل بهذه الدورة سيكون عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.swcc.gov.sa في تخصصات الالكترونيات الصناعية والتحكم، والكهرباء (قوى كهربائية - آلات ومعدات كهربائية - تقنية الهندسة الكهربائية)، والميكانيكا (أنظمة هيدروليكية ونيوماتيه - محركات ومركبات - إنتاج - تقنية الهندسة الميكانيكية والتصنيع)، وإنتاج كيميائي، واللحام، والتبريد والتكييف. واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم لهذه الدورة سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الدبلوم من الكلية التقنية أو الصناعية، وحديث التخرج، وألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عاماً عند التقديم، وألا يكون مرتبطاً بعمل، ولائق طبياً.